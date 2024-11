VÍDEO | Sueli Vidigal recebe alta após internação na Serra VÍDEO | Sueli Vidigal recebe alta após internação na Serra Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 20h09 (Atualizado em 28/10/2024 - 20h09 ) twitter

Sueli Vidigal recebe alta

A primeira-dama da Serra, Sueli Vidigal, recebeu alta nesta segunda-feira (28) depois de ser internada no Hospital Meridional, no município, na manhã de domingo (27), enquanto atendia eleitores logo depois de votar. Sueli anunciou que recebeu alta em uma publicação em suas redes sociais, em que agradece aos amigos e a todas as pessoas que torceram por sua recuperação no hospital.

