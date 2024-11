VÍDEO | Suspeito armado rende dona de mercado e cliente em Cariacica VÍDEO | Suspeito armado rende dona de mercado e cliente em Cariacica Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 12h10 ) twitter

Suspeito armado em mercado

Um suspeito, empunhando uma arma similar a uma submetralhadora, assaltou um mercado no bairro Graúna, em Cariacica. A proprietária do estabelecimento e um cliente foram rendidos pelo assaltante, que fugiu com celulares e dinheiro.A vítima afirmou à TV Vitória/Record que o homem estava violento e derrubou itens do mercado durante o assalto."Ele estava bem violento, nem resisti, já fui entregando o celular e o dinheiro. Ele estava nervoso também, ele derrubou água no chão enquanto tentava roubar o outro cliente", relatou.

