VÍDEO | Tamanduá é resgatado dentro de condomínio na Serra
28/11/2024 - 18h48

Tamanduá resgatado

Um tamanduá foi resgatado dentro de um condomínio no bairro São Patrício, região de Jacaraípe, na Serra, na manhã do último domingo (24). O animal silvestre estava perambulando em uma escada dentro do prédio, e foi resgatado pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente da Serra, que foi acionada pelos moradores do residencial.

