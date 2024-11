VÍDEO | Torcedor do Vasco dá soco em TV após gol do atacante Hulk VÍDEO | Torcedor do Vasco dá soco em TV após gol do atacante Hulk Folha Vitória|Do R7 20/10/2024 - 13h09 (Atualizado em 20/10/2024 - 13h09 ) twitter

Torcedor do Vasco dá soco em TV

Um vídeo de um momento de fúria de um torcedor do Vasco viralizou nas redes sociais desde o sábado (19). Na imagem, o torcedor dá um soco e destrói uma TV durante a partida entre Vasco e Atlético-MG, jogo de volta da semifinal da Libertadores.Logo após o gol de Hulk, que empatou o jogo em 1 a 1 para o Atlético/MG e garantiu a classificação do Galo para a final, o torcedor se irrita e acerta a TV com um soco de mão direita. O aparelho cai de uma bancada e o vascaíno segue xingando, irritado com a eliminação do seu time.VEJA TAMBÉM:> Vegetti chora após eliminação e é consolado pelo técnico do Atlético-MG> Hulk revela dica para fazer o gol da classificação do Atlético-MG> Corinthians x Flamengo pela Copa do Brasil; escalações e onde assistirVEJA O VÍDEO:

