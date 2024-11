VÍDEO | Torcedores do Peñarol incendeiam moto e brigam com policiais no Rio VÍDEO | Torcedores do Peñarol incendeiam moto e brigam com policiais no Rio Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 23/10/2024 - 15h30 ) twitter

Torcedores do Peñarol

O caos tomou conta da orla da praia do Recreio, no Rio Janeiro, na manhã e início de tarde desta quarta-feira (23), quando cerca de 200 torcedores do Peñarol entraram em confronto com policiais militares do Rio de Janeiro. O Peñarol enfrenta o Botafogo na noite desta quarta, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

