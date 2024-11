VÍDEO | Trabalhadores ficam presos no alto de torre de energia eólica VÍDEO | Trabalhadores ficam presos no alto de torre de energia eólica Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 18h09 ) twitter

Trabalhadores presos em torre de energia eólica

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, flagrou o momento em que dois trabalhadores foram vistos no alto de uma torre de energia eólica, na cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. O caso foi registrado na última terça-feira (26).Os homens faziam uma manutenção na torre de energia eólica e ficaram presos após um incêndio no gerador, que não teve a causa informada. A torre tem aproximadamente 80 metros de altura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o incidente.

