VÍDEO | Turista pede para ciclista sair do calçadão e é espancado em Guarapari

Turista agredido em Guarapari

Um turista de Minas Gerais, de 34 anos, foi agredido na frente dos filhos e da mulher enquanto a família passeava pela orla da Praia do Morro, em Guarapari. Tudo aconteceu porque ele pediu para um ciclista não transitar no calçadão.Imagens mostram o momento em que o turista aparece cercado por seis homens, que começam a bater nele. A vítima cai e continua sendo agredida com socos e chutes, principalmente na cabeça.

