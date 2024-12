VÍDEO | Urubu colide com avião no Amazonas e fica preso na cabine A empresa responsável pelo avião informou que a colisão aconteceu quando a aeronave se preparava para pousar Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 19h29 ) twitter

Um vídeo feito dentro de um avião monomotor, na cidade de Eirunepé, no Amazonas, impressionou os internautas na última quinta-feira (05). Um urubu colidiu contra o para-brisa da aeronave e se prendeu no vidro, ficando pendurado na cabine do piloto. Mesmo com o animal preso, o avião seguiu viagem para o destino final. Segundo a imprensa da região, a aeronave havia saído do Aeroporto de Envira, também no Amazonas.

Para saber mais sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

