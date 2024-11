Vídeo viral sobre cura do Alzheimer acende alerta e médicos explicam Vídeo viral sobre cura do Alzheimer acende alerta e médicos explicam Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h49 ) twitter

Imagem sobre Alzheimer

Em tempos de fake news, a área da saúde também enfrenta problemas com a desinformação, desencadeada, muitas vezes, por vídeos que circulam nas redes sociais. Entre os conteúdos, promessas inverídicas de cura por meio de tratamentos e medicamentos que sequer existem e acabam confundindo a população.Entre eles, um vídeo que circula nas redes sociais afirma que a "cura do Alzheimer" pode estar em um remédio chamou a atenção de um médico neurologista capixaba que resolveu fazer um alerta: que o vídeo é falso e que não existe a cura para a doença. O Alzheimer é uma doença progressiva e irreversível. Daniel Escobar usou a própria rede social para relatar, inclusive, que chegou a atender um paciente em seu consultório perguntando o que ele pensava a respeito do remédio em questão.

