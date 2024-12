Vila Velha: Arnaldinho barra aumento de mais de 80% no próprio salário Os aumentos também contemplariam os salários do vice-prefeito e secretários municipais. Vereadores podem derrubar o veto Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 22h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 22h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), vetou o aumento do próprio salário, além dos vencimentos de vice-prefeito e de secretários municipais, nesta quinta-feira (5). O aumento do salário do prefeito seria de 88,7%, passando de R$ 15.362,73 para R$ 29 mil. O do vice aumentaria 88,9%, subindo de R$ 13.356,00 para R$ 25.230. Já os secretários municipais passariam a receber R$ 22.900, valor R$ 10 mil mais alto do que o do salário atual de R$ 12 243, inflando 87%. O reajuste foi aprovado pela Câmara de Vereadores por unanimidade na quarta-feira (4). Em decisão enviada à Câmara nesta quinta, Arnaldinho argumenta que o veto integral do Projeto de Lei se deu por não ser o momento adequado para a sanção do projeto.

Saiba mais sobre essa decisão polêmica e suas implicações no site da Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Pagamento do Bolsa Família: veja calendário de dezembro

Tumulto em avião: psicóloga alerta para a importância do "não" para as crianças

Prefeitura de Cariacica anuncia abono de R$ 6 mil e vale-alimentação especial