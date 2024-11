Vila Velha terá dois condomínios do Minha Casa, Minha Vida Vila Velha terá dois condomínios do Minha Casa, Minha Vida Folha Vitória|Do R7 12/11/2024 - 02h08 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h08 ) twitter

Vila Velha terá dois condomínios do Minha Casa, Minha Vida

Vila Velha terá dois novos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, que construirá 272 novas moradias no município. O contrato para a construção dos imóveis foi assinado na última terça-feira (05). A iniciativa faz parte da Faixa 1 do programa e conta com recursos Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).O investimento será de R$ 46 milhões para a construção das unidades nos residenciais Jabaeté e Encantado. Os apartamentos são compostos por apartamentos com áreas privativas de 52,89 m², distribuídos em dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço.

