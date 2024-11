Vingança contra o Fluminense: Marcelo é apresentado em time gigante do Brasil após 28 dias de demissão Vingança contra o Fluminense: Marcelo é apresentado em time gigante do Brasil após 28 dias de demissão Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h49 ) twitter

Marcelo apresentado no América-RN

O lateral-esquerdo Marcelo, de 36 anos, foi apresentado oficialmente como garoto-propaganda do programa de sócios do América-RN, apenas 28 dias após encerrar sua passagem pelo Fluminense. O craque, que é multicampeão no futebol, também é investidor do clube potiguar por meio do Grupo Doze, do qual é sócio.A nova campanha do programa de sócio-torcedor do América-RN ainda não foi lançada oficialmente, mas fotos de Marcelo vestindo a camisa do clube e posando com sua bandeira já circulam amplamente nas redes sociais, gerando entusiasmo entre os torcedores. Atualmente, o América-RN conta com 24.749 sócios e espera aumentar esse número com a participação do jogador na iniciativa.

