Vingança contra o Fluminense: Marcelo ressurge em novo time menos de 1 mês após rasgar contrato Vingança contra o Fluminense: Marcelo ressurge em novo time menos de 1 mês após rasgar contrato Folha Vitória|Do R7 18/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem de Marcelo

Após uma saída marcada por conflitos internos e atuações abaixo do esperado, o lateral-esquerdo Marcelo já mira um novo desafio na carreira. Menos de um mês depois de deixar o Fluminense, o jogador está em negociações com o Los Angeles FC, equipe da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. No entanto, os valores envolvidos nas conversas podem dificultar o desfecho positivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é presa por tentar furtar cobre avaliado em R$ 1,2 milhão na Serra

Mercado pet abre oportunidades estratégicas para novos negócios

João Pessoa recebe 2° edição do evento internacional ECON