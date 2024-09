Visite o navio de guerra em Vitória e celebre a independência O acesso ao navio será feito pelos portões da Vports, no centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 11h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h11 ) ‌



Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil (07) e ao aniversário de Vitória (08), será possível visitar de graça um navio de guerra da Marinha do Brasil, atracado no Porto de Vitória.

