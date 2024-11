Vítima entra em luta corporal após ter o celular roubado na BR-101 e suspeito é preso Vítima entra em luta corporal após ter o celular roubado na BR-101 e suspeito é preso Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 00h28 ) twitter

Após ser rendido e ter o celular roubado, um homem reagiu, correu atrás do assaltante e entrou em luta corporal com ele na noite desta segunda-feira (11), às margens da BR-101, em Carapina, perto da entrada do bairro André Carloni, na Serra. Policiais militares que faziam patrulhamento de rotina na região flagraram a confusão, no canteiro central da pista, abordaram a dupla e descobriram que havia acabado de acontecer um assalto.

