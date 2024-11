Vitória e Porto Alegre lideram o percentual de famílias endividadas entre as capitais Vitória e Porto Alegre lideram o percentual de famílias endividadas entre as capitais Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem de chamada

Um estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomercio-SP) com 18 mil famílias nas 27 capitais aponta que Porto Alegre e Vitória possuem o maior percentual de endividados. Segundo os dados, 9 a cada 10 famílias estão com dívidas abertas nas duas capitais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dupla suspeita de furtar placas de carro em UPA da Serra é presa em Vitória

Pokémon TCG Pocket Alcança 12 Milhões de Downloads em Tempo Recorde

Lotofácil: veja os números sorteados; prêmio acumulou e vai a R$ 4,5 milhões