Vitória se Prepara para um Grande Festival de Ginástica e Balé Foto: Divulgação/PMV No próximo sábado (10), Vitória será palco de um festival de ginástica rítmica, artística e balé que... Folha Vitória|Do R7 08/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No próximo sábado (10), Vitória será palco de um festival de ginástica rítmica, artística e balé que reunirá cerca de 150 alunas do Projeto Pé de Moleque, com idades entre 5 e 12 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• SAMARC investe em Tecnologia e adota SAP Business One

• Tábuas de 4 mil anos são decifradas e revelam presságios assustadores: "Bizarro"

• Gangstalking: médicos alertam para risco de crença em perseguição