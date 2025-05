Vitória sedia evento sobre reforma tributária com procuradores do Brasil todo (Foto: Reprodução)Evento é gratuito para membros das procuradorias e entidades organizadoras e promete ser um marco na discussão da... Folha Vitória|Do R7 02/05/2025 - 18h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h41 ) twitter

(Foto: Reprodução) Nos dias 14 e 15 de maio, Vitória será palco do XII Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais (ENPF), considerado o maior evento do país voltado para o debate e a atualização de temas ligados à atuação fiscal do poder público.

