Vitória terá festival de rock com mais de 10 horas de música e atrações nacionais

Festival Vibra Rock Brasil

Com mais de 10 horas de muita música, em 2025 os capixabas vão poder curtir o Festival Vibra Rock Brasil. Atrações nacionais já foram confirmadas para o evento que acontece no dia 5 de abril, na Praça do Papa. Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso chegam com tudo.Os grandes festivais do segmento ganharam destaque pelo mundo e vem com a força por trazer ao palco grandes nomes do cenário musical, junto com a experiência que o público gosta, da aproximação com o ídolo.

