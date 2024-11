Vitória vai receber uma etapa da Stock Car em 2025 Vitória vai receber uma etapa da Stock Car em 2025 Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 12h10 ) twitter

Stock Car

A cidade de Vitória pode reviver em 2025, com uma etapa da Stock Car, os seus tempos de “Mônaco Brasileira”, como a cidade ficou conhecida por pilotos e equipes das principais categorias do automobilismo brasileira nas décadas de 80, 90 e 2000.A Stock Car é a categoria que reúne nomes como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta, todos que já correram pela Fórmula 1, além de Gabriel Casagrande, Cacá Bueno, Allam Khodair e outros ídolos que podem aterrissar em Vitória no ano que vem.

