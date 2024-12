Viu a Nala? Filhote foge na Serra e família pede ajuda para encontrar Viu a Nala? Filhote foge na Serra e família pede ajuda para encontrar Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 10h35 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h35 ) twitter

Nala, a filhote que fugiu na Serra

Nala, uma filhote de apenas 4 meses, fugiu nesta terça-feira (3) no bairro Central de Laranjeiras, na Serra. A família pede ajuda para encontrar o pet, que é o único da família e companhia para as crianças da casa.Quem tiver informações sobre a Nala pode entrar em contato com Laila pelo telefone (27) 98892-0447.VEJA OS DETALHES:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e ajude a encontrar a Nala!

