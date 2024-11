Xbox agora permite streaming de jogos próprios sem console Xbox agora permite streaming de jogos próprios sem console Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h49 ) twitter

Xbox Streaming

A Xbox anunciou uma grande novidade para os assinantes do Game Pass Ultimate: será possível realizar o streaming de jogos próprios adquiridos fora do catálogo da assinatura, diretamente em dispositivos compatíveis. Essa funcionalidade atende a uma demanda antiga da comunidade gamer e coloca a Xbox em uma posição ainda mais competitiva no mercado de jogos em nuvem.

