Xbox Celebra o Dia dos Pais com Curta Emocionante
Folha Vitória|Do R7
01/08/2024 - 18h03



O amor por games muitas vezes é herdado de pai para filho (ou filha) e, para este Dia dos Pais, o Xbox está homenageando essas histórias com o lançamento do curta-metragem “Play It Again”.

