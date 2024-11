Xuxa é condenada a pagar indenização de R$ 32 mil a Magno Malta Xuxa é condenada a pagar indenização de R$ 32 mil a Magno Malta Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h50 ) twitter

Xuxa e Magno Malta

A apresentadora Xuxa Meneghel foi condenada a pagar uma indenização de quase R$ 32 mil ao senador Magno Malta (PL-ES) após perder um processo na Justiça. O parlamentar moveu a ação em setembro de 2023, exigindo que Xuxa arcasse com os custos processuais e os honorários de 10% do valor atualizado da causa ao advogado do senador, referente a um processo que a apresentadora perdeu.

