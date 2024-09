Yakult relança campanha com foco em leites fermentados A Yakult retoma a propaganda que foca nos benefícios do probiótico L. casei Shirota para a saúde do trato gastrointestinal Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 13h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h11 ) ‌



A campanha publicitária da Yakult do Brasil voltou ao ar dia 1º de setembro com o filme ‘Curte 2’, que é uma sequência do comercial lançado em 2023. A campanha também reforça o jingle ‘É Yakult, Curte’, que remete à linguagem das redes sociais e fez sucesso entre os fãs da marca no primeiro semestre deste ano. O filme traz diferentes personagens para apresentar os públicos-alvo dos três leites fermentados com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS) comercializados no Brasil e termina com a assinatura institucional ‘Yakult. Ciência para viver bem’.

