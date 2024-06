Aeroporto de Porto Alegre: imagens mostram antes e depois da operação de limpeza; veja

A operação de limpeza do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, começou na semana passada, com a diminuição do nível da água. Durante aproximadamente um mês, o local teve áreas internas e externas tomadas pela enchente histórica que atingiu a capital gaúcha.

Ainda assim, a reconstrução deve demorar. De acordo com a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, as operações só devem ser retomadas em dezembro.

Ainda não há cálculo total dos prejuízos relacionados a equipamentos danificados ou destruídos pela inundação. Na parte de dentro, foram afetadas as áreas como embarque, desembarque, esteiras de bagagem e lojas.

Funcionários atuaram na operação de limpeza em diferentes setores do terminal neste fim de semana para tirar a lama acumulada no chão.

Em paralelo, a Fraport realiza testes para avaliar os impactos da inundação na pista do aeroporto. A avaliação técnica deve durar cerca de 45 dias, a depender das condições climáticas. Um Raio X com as necessidades específicas deve ser concluído no mês que vem.