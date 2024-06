Afinal, o que significa ‘salsi fufu’, bordão icônico de Sérgio Mallandro? No último final de semana, viralizou no X (antigo Twitter) uma associação da frase em francês ‘ça c’est fou fou’, ao famoso bordão...

Alto contraste

A+

A-

No último final de semana, viralizou no X (antigo Twitter) uma associação da frase em francês ‘ça c’est fou fou’, ao famoso bordão do humorista Sérgio Mallandro ‘salsi fufu’. Curiosamente, a tradução da frase faz tudo parecer realmente algo intencional por parte do artista, já que para o português significa ‘Isso é uma loucura’.

Foto: Reprodução vídeo / serginhomallandro via Instagram

“Descobri que o bordão ‘salsi fufu’ é uma frase em francês”, disse Guilherme Garcia, o responsável por iniciar a brincadeira.

Publicidade

Foto: Reprodução/@guiventvra via X (antigo Twitter)

Após a repercussão, o Jornal Extra fez uma entrevista com Sérgio Mallandro, que explicou a real origem do bordão: “A origem se deu em um um grande encontro na Torre Eiffel, em Paris, com bisneto de Jean Jacques Rousseau. Ele me olhou e me falou: ‘ça c’est fou fou’. Perguntei se ele falava francês… Ele disse que a vida é bela, concordei e ele repetiu: ‘ça c’est fou fou’.

Toda essa movimentação nas redes sociais acontece em um momento muito oportuno para o artista, que está lançando o filme que conta a história da sua vida. Mallandro, o Errado que Deu Certo, dirigido por Marco Antonio de Carvalho, tem sua estreia marcada para a próxima quinta-feira, 13.

Publicidade

“Eu acompanhei o crescimento da criançada. Eu fazia programa para crianças, eles cresceram e viraram universitários, então comecei a fazer espetáculos para eles. Universitários casaram, então eu fazia apresentações nos casamentos. Eles tiveram filhos e agora estão no teatro, e eu estou fazendo stand-up comedy desde 2009?, contou o humorista na entrevista para o Extra.