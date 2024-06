Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Jota Quest no Allianz e Arraial Estrelado no Ibirapuera; veja

Alto contraste

Junho chegou e a agenda de festas juninas começou a tomar conta de São Paulo. Neste final de semana, são diversas opções para quem quer aproveitar eventos típicos com apresentações musicais. Um deles é o Arraial Estrelado, no Parque Ibirapuera, que traz shows de Jorge e Mateus, César Menotti e Fabiano e Falamansa. O Allianz Parque recebe a banda Jota Quest com uma turnê comemorativa dos 25 anos do lançamento do primeiro disco do grupo, J.Quest. Quem também realiza uma apresentação na capital paulista é Paulo Miklos, que canta músicas de Adoniran Barbosa no Sesc Pinheiros. Tutankamon, Uma Experiência Imersiva - É a última chance de conferir Tutankamon, Uma Experiência Imersiva, no Shopping Cidade São Paulo. A exposição explora a vida do faraó mais famoso do Egito, com o auxílio de realidade virtual e outras experiências tecnológicas. Ao todo, são sete salas com exposição de réplicas de peças da tumba de Tutankamon, projeções 3D e cabines fotográficas. Onde: Shopping Cidade São Paulo - Av. Paulista, 1230, Bela Vista. Quando: Até 16/06. Quanto: R$ 90/R$ 150. Cinema In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical - O festival chega à 16ª edição com a exibição de mais de 60 títulos. Dentre os destaques, estão documentários sobre ícones da música, como Simple Minds, Cyndi Lauper, Brian Jones e os Rolling Stones. Também há títulos nacionais sobre artistas como Black Future, DJ Marlboro, o pianista Caio Pagano, o cantor lírico Aldo Badin e Luiz Melodia. Além das sessões presenciais em São Paulo, parte da programação será exibida online para todo o Brasil. Há também uma programação paralela, com apresentações musicais, feiras de livro e de vinil e exposições. A agenda completa pode ser vista aqui. Onde: CineSesc, Spcine Olido, Spcine Paulo Emílio (CCSP), Cineclube Cortina, Cine Bijou, Cine Matilha, Circuito Spcine Perus (CEU Perus), Circuito Spcine Meninos (CEU Meninos) e Circuito Spcine CFC Cidade Tiradentes. Quando: De 12/06 a 23/06. Quanto: Grátis (exceto no CineSesc, onde algumas sessões possuem ingressos a R$ 10). (LEIA MAIS) Passeios Festa Junina no Memorial da América Latina - A tradicional festa junina do Memorial da América Latina ocorre neste final de semana. O evento também vai contar com o Festival do Milho Verde e o Festival de Sopas. Ao todo, são 70 barracas com comidas típicas. Onde: Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Quando: 15/06, sábado; 16/06, domingo; das 11h às 21h. Quanto: Grátis.