Argentina: influenciador polonês escala prédio de 30 andares sem proteção e é resgatado; veja vídeo

O influenciador polonês Marcin Banot foi detido na terça-feira, 11, após escalar sem proteção de segurança o edifício Globant, de 30 andares, em Buenos Aires, na Argentina. Ele estava no 25º andar, próximo ao topo do edifício, quando foi interceptado pelos bombeiros.

O alpinista de 36 anos, que vestia uma camisa da seleção argentina de futebol com o número 10 de Lionel Messi, não resistiu à intervenção. Após ser detido, ele foi examinado pela equipe médica e transferido para uma delegacia.

Não é a primeira vez que Banot tenta escalar lugares inusitados. Ele havia tentado subir no mesmo edifício na semana passada, quando foi detido por agentes policiais. Em suas redes sociais, também é possível vê-lo escalando diversas estruturas e prédios em outros países, como Portugal e França.

O alpinista possui mais de 300 mil seguidores em seu perfil no Instagram e 562 mil inscritos em seu canal no YouTube, onde registra as suas perigosas e imprudentes aventuras.

“Ele é uma pessoa que sabe o que é escalada livre. São desafios que ele faz para o Instagram”, informou o subcomissário da Polícia Federal, Gonzalo Dominique, que integrou a coordenação do resgate.

Ao todo, uma equipe formada por cerca de 30 bombeiros, além de ambulâncias e viaturas policiais, participaram da operação, que foi acionada após uma denúncia feita de dentro do próprio edifício. / COM REPORTAGEM DA AFP

