Astro da NBA vira meme após namorada receber buquê de flores

O astro da NBA James Harden viralizou nas redes sociais após a sua reação cômica durante uma festa de casamento.

O jogador do Los Angeles Clippers ficou “paralisado” e espantado ao ver que, diante dos convidados, justamente sua companheira, Jessyka Janshel, foi a sorteada para pegar o buquê jogado pela noiva durante a festa.

No vídeo, é possível ver o buquê passando pelas mãos dos convidados. Ao chegar nas mãos da companheira do jogador, Harden ficou imóvel e com os olhos arregalados.

Demonstrando muita felicidade, a namorada foi abraçar o atleta, mas o jogador, que estava sem acreditar no que tinha acontecido, não apresentou nenhuma reação até o final do vídeo.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, os fãs do atleta riram da situação, e lembraram que Harden é conhecido por ter uma vida agitada fora das quadras de basquete.

La reacción de James Harden cuando su novia cogió el ramo de boda 😂 pic.twitter.com/JumfZZEIVg — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) June 9, 2024