Banco Wells Fargo demite funcionários que fingiam digitar para parecer que estavam trabalhando

Alto contraste

A+

A-

Funcionários foram demitidos pelo banco americano Wells Fargo depois que o gigante financeiro descobriu que estariam simulando a atividade do teclado” em vez de realmente trabalharem. Mais de 12 funcionários faziam parte da equipe de gestão de patrimônio e investimentos da empresa e foram “demitidos após análise de alegações envolvendo simulação de atividade de teclado, criando a impressão de trabalho ativo”. A questão foi levantada em um documento enviado à autoridade reguladora da Indústria Financeira, que foi visto pela Bloomberg. “O Wells Fargo exige dos funcionários os mais altos padrões e não tolera comportamento antiético”, disse uma porta-voz da empresa à Fortune. O que o processo não deixa claro é como os funcionários conseguiram fingir trabalhar e por quanto tempo escaparam impunes. Não foi informado vse os funcionários estavam ou não no escritório ou trabalhando em casa, embora a política mais ampla do Wells Fargo seja estar pessoalmente pelo menos três dias por semana. “Um horário híbrido está disponível para muitos de nossos cargos corporativos, dando-lhe a flexibilidade de trabalhar em casa em alguns dias e no escritório em outros”, acrescenta o site da empresa – uma posição pública em desacordo com a pressão generalizada em Wall Street para a volta ao escritório. ‘Mouse que sacode?’ Embora o Wells Fargo – que é o terceiro maior banco da América – não tenha explicado a forma como os seus funcionários costumavam “simular” o trabalho, existem muitas técnicas e tecnologias disponíveis. Durante a pandemia do coronavírus, quando os funcionários foram enviados para trabalhar de casa, as redes sociais estavam repletas de dicas e truques sobre como parecer ocupados e fazer o mínimo necessário. Uma das ferramentas que algumas pessoas supostamente usaram foi um ‘movedor de mouse’ para que a atividade no dispositivo fosse registrada. Como resultado, o indivíduo sempre apareceria como ‘online’ com a tela ativa. Da mesma forma, os ‘clickers’ de teclado simulam uma digitação individual, quando na verdade uma máquina está pressionando botões aleatórios no teclado de um dispositivo. Essas ferramentas ainda estão disponíveis para compra on-line – e algumas afirmam ser “indetectáveis”. Ordem para voltar ao presencial O incidente do Wells Fargo pode ter sido uma pequena vitória para a maioria de Wall Street, que tem pressionado para que os funcionários voltem aos seus escritórios com mais frequência – onde os seus chefes os possam ver. Apesar das vantagens que os especialistas assinalaram com o trabalho híbrido – desde ser uma solução melhor para as mulheres até garantir a retenção de indivíduos altamente talentosos – muitos titãs das finanças têm-se esforçado arduamente para recuperar o seu pessoal. O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, por exemplo, pressionou os funcionários do maior banco dos Estados Unidos a voltarem ao escritório. No ano passado, ele disse que as empresas deveriam “modificar” os seus modelos para ajudar as mulheres que precisavam de uma camada adicional de flexibilidade, mas acredita mais amplamente que o trabalho remoto “não funciona para crianças pequenas, nem para a espontaneidade, nem para a gestão”. Como resultado, os líderes seniores da empresa são obrigados a estar em suas mesas cinco dias por semana , com outros funcionários esperados pelo menos três vezes. Leia também 1 Líderes temem ofender geração Z com feedbacks diretos, mas há jeitos de resolver isso A linha é a mesma no Morgan Stanley , com o ex-CEO – agora presidente – James Gorman dando aos funcionários uma mensagem sem rodeios em janeiro do ano passado. Numa entrevista à Bloomberg, ele disse: “(Os funcionários) não podem escolher a sua remuneração, não podem escolher a sua promoção, não podem escolher ficar em casa cinco dias por semana. Quero-os com outros funcionários por pelo menos três ou quatro dias.” A Goldman Sachs está no mesmo barco – e tem repetidamente lembrado aos funcionários que eles precisam estar no escritório cinco dias por semana. No verão passado, a chefe de recursos humanos, Jacqueline Arthur, disse: “”Embora haja flexibilidade quando necessário, estamos simplesmente lembrando nossos funcionários de nossa política existente. Continuamos a incentivar os funcionários a trabalhar no escritório cinco dias por semana.” Esta matéria foi originalmente publicada na Fortune.com Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.