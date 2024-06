Bolt rompe o tendão de Aquiles durante partida beneficente na Inglaterra

Alto contraste

A+

A-

O tricampeão olímpico e recordista mundial dos 100m e 200m rasos Usain Bolt experimentou um dia como jogador de futebol neste domingo, 9. O ex-velocista participou de um jogo beneficente organizado pela SOCCER AID e promovido pela UNICEF, com o objetivo de arrecadar fundos para crianças com HIV. Durante a partida, o aleta saiu de campo lesionado de maca ao romper o tendão de Aquiles.

O jogo contou com a presença de muitos atletas e celebridades. O ex-lateral da seleção brasileira Roberto Carlos, o ex-atacante italiano Del Piero e o ex-meia belga Eden Hazard foram alguns dos nomes que atuaram no time de Bolt.

Publicidade

A equipe adversária não ficou atrás, sendo formada por uma seleção inglesa repleta de nomes de “peso” tanto do mundo do futebol quanto do entretenimento. Entre eles estavam o ex-jogador e técnico interino do Chelsea, Frank Lampard, o ator britânico Tom Hiddleston e o músico Robbie Williams, que criou o evento.

O time de Bolt perdeu a partida por 6 a 3 para os ingleses. O jamaicano participou de boa parte do jogo e até deu o passe para o gol de Del Piero. No entanto, no segundo tempo, o tricampeão olímpico rompeu o tendão de Aquiles ao tentar marcar o ex-jogador da seleção inglesa, Jermain Defoe, que anotou o quarto gol da equipe adversária.

Publicidade

1 Vídeos: afilhado de Usain Bolt chama atenção com dribles na base do Real Madrid

2 Vídeo: adolescente quebra recorde de 22 anos de Usain Bolt

3 Bolt desafia Mbappé a correr prova de 100 metros: ‘Amaria ter competido com ele’

O jamaicano precisou sair de maca do campo e, após a partida, postou uma foto em que aparece usando uma bota ortopédica segurando duas muletas, com a legenda. “Aquiles rompido, mas sabemos que sou um guerreiro”, disse, o atleta em suas redes sociais.

Publicidade

Bolt é apaixonado por futebol e sonhava em seguir carreira como jogador profissional. Em 2018, o tricampeão olímpico atuou pelo time australiano Central Coast Mariners e também participou de treinos com o Borussia Dortmund.