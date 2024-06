Brasileirão: assista aos gols e melhores momentos da 9ª rodada A nona rodada do Brasileirão começou neste sábado, 15, com dois jogos. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Juventude...

Alto contraste

A+

A-

A nona rodada do Brasileirão começou neste sábado, 15, com dois jogos. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Juventude por 2 a 1, com direito ao gol mais rápido desta edição do campeonato. Já o Fluminense perdeu pelo mesmo placar para o Atlético-GO após levar a virada no último minuto no Maracanã. Veja nos vídeos abaixo os gols e os melhores momentos das partidas: Red Bull Bragantino 2 x 1 Juventude Fluminense 1 x 2 Atlético-GO