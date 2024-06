Brasileirão: assista aos gols e melhores momentos dos jogos da 8ª rodada A oitava rodada do Campeonato Brasileiro foi disputada na noite desta quinta-feira, dia 13 de junho, com seis jogos ao redor do Brasil...

Alto contraste

A+

A-

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro foi disputada na noite desta quinta-feira, dia 13 de junho, com seis jogos ao redor do Brasil. O Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2 a 1 e o Athletico-PR bateu o Criciúma por 3 a 1. O São Paulo empatou com o Internacional por 0 a 0 e o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1. Bahia e Fortaleza e Palmeiras e Vasco da Gama fazem os últimos jogos da noite. Veja nos vídeos abaixo os gol e os melhores momentos dos jogos da oitava rodada do torneio: Cruzeiro 2 x 1 Cuiabá