Cleiton Xavier, ex-Palmeiras, é preso em Alagoas acusado de não pagar pensão alimentícia

Cleiton Xavier, ex-jogador do Palmeiras, foi preso na tarde desta terça-feira, 9, na cidade de Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. Uma equipe da Polícia Civil do Estado localizou e prendeu o ex-atleta de 40 anos, acusado de não pagar pensão alimentícia de um dos filhos do ex-meio-campista menor de idade. Ele foi solto nesta quarta-feira após efetuar os pagamentos pendentes. Coordenados pela delegada Daniella Andrade, policiais cumpriram um mandado de prisão alimentar expedido pela juíza Maysa Cesário Bezerra, da 27ª Vara Cível de Maceió. Segundo a Justiça, Cleiton Xavier deve R$ 31,6 mil referente às pensões dos meses de junho, julho e agosto de 2023. O processo foi aberto pela ex-mulher do ex-atleta. Cleiton Xavier está no Centro Integrado de Segurança Publica (CISP) da cidade de São José da Tapera. A pena por não pagar pensão pode ser de um a três meses em regime fechado. O Estadão tentou contato com a defesa do ex-jogador, mas não obteve retorno. Cleiton Xavier está aposentado dos gramados desde 2020. Seu último clube foi o CRB e a passagem de maior destaque foi com a camisa do Palmeiras, o qual defendeu duas vezes, entre 2009 e 2010 e 2015 e 2016. Pelo time alviverde, foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. O ex-meio-campista foi revelado pelo CSA e, ao longo da carreira, também passou por Inter, Sport, Brasiliense, Gama, Figueirense e Vitória.