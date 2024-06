Clubes de assinatura de flores: Veja como funcionam e quanto custa ter uma casa sempre florida

Estadão Conteúdo |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Os clubes de assinatura de flores são serviços que oferecem a entrega regular de flores na casa dos assinantes. Para aqueles que gostam de manter a casa ou ambiente sempre florido, é uma escolha que oferece comodidade, economia de tempo e curadoria especializada. As flores são selecionadas conforme cada estação, garantindo arranjos mais frescos e com maior durabilidade.

Mas quais são os custos e modelos de assinatura? Para facilitar a sua pesquisa, o Estadão analisou seis floriculturas que oferecem esse tipo de serviço, com entrega nacional, no estado de São Paulo, em Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Palmas (TO).

Foto: Divulgação/@flordacidadesp via Instagram

As opções de pacotes oferecem entregas semanais, quinzenais ou mensais. Os valores variam conforme a frequência desejada, tipo de arranjo ou tamanho. Todas as opções pesquisadas não exigem fidelidade, permitindo pausar as entregas e retomá-las em outro mês ou cancelar sem custo. Os preços dos pacotes variam de R$ 95 a R$ 1.397.

Publicidade

Leia também: 1 Confira 4 dicas essenciais para quem está começando na jardinagem

2 Alegre sua casa com arranjos de flores

3 Plantas aromáticas para cultivar em casa

Também existem pacotes que incluem vasos sofisticados e outros adereços, assinaturas personalizadas para atender às necessidades do cliente, e arranjos exclusivos. Confira as possibilidades de cada modelo de assinatura.

Publicidade

Foto: Divulgação /@wefloresbr via

Assinatura Semanal

Publicidade

Os valores para um arranjo novo a cada semana variam entre R$ 240 e R$ 1.397. O benefício está em mudar o ambiente com maior frequência, sempre com flores novas. Algumas empresas oferecem vantagens adicionais para assinaturas mais robustas; quanto mais frequentes as entregas e maior o pacote, além de desconto, é possível até ganhar brindes.

Assinatura Quinzenal

Para ter seu espaço renovado quinzenalmente, o custo varia de R$ 120 a R$ 729. Este modelo de assinatura é intermediário, e algumas floriculturas também oferecem benefícios para esta opção. Apesar de ser difícil determinar a duração exata das flores, pois dependem de fatores como espécie, ambiente adequado e manutenção, há boas chances de seu arranjo durar até a próxima entrega.

Assinatura Mensal

Esta é uma assinatura mais simples e acessível e, dependendo da sua localização, é possível contar com frete grátis. Os preços variam entre R$ 95 e R$ 490. Ter um ambiente sempre florido será sempre uma grande vantagem e procurando entender como cultivar seu arranjo, ele durará muito mais.

Opções de serviços de assinatura

Giuliana Flores , atendimento nacional - (11) 3383-1700

, atendimento nacional - (11) 3383-1700 Flower Club , Grande São Paulo, Campinas, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo e Louveira - (11) 99434-8317

, Grande São Paulo, Campinas, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo e Louveira - (11) 99434-8317 Flor da Cidade , São Paulo, SP - (11) 98706-4375

, São Paulo, SP - (11) 98706-4375 Mania de Flor , Curitiba, PR - (41) 3227-6725

, Curitiba, PR - (41) 3227-6725 We Flores , São Paulo, SP e Palmas, TO - (11) 91974-0054

, São Paulo, SP e Palmas, TO - (11) 91974-0054 Casa de Flores, Rio de Janeiro, RJ (21) 9826-46274