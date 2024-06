Confira os jogos de hoje, quinta-feira, no futebol

A rodada 8 do Campeonato Brasileiro continua, e com clássicos interestaduais. O São Paulo vai ao Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, enfrentar o Internacional às 20h (horário de Brasília). No mesmo horário, o Flamengo recebe o Grêmio, e mais tarde, às 21h30 (de Brasília), tem ainda Palmeiras x Vasco no Allianz Parque.

A Série B do Brasileirão e a quarta divisão nacional também têm partidas nesta quinta-feira. Além disso, o futebol feminino é movimentado por duelos no Campeonato Brasileiro e do Paulistão da modalidade. Veja, a seguir, os jogos de hoje (sempre com horário de Brasília). Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming.

Campeonato Brasileiro

19h - Cruzeiro x Cuiabá

20h - Internacional x São Paulo

20h - Flamengo x Grêmio

20h - Athletico-PR x Criciúma

21h30 - Bahia x Fortaleza

21h30 - Palmeiras x Vasco

Campeonato Brasileiro feminino

15h - Avaí Kindermann x Internacional

Campeonato Brasileiro Série B

21h - Amazonas x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série D

19h - Princesa de Solimões x Humaitá

19h - Fluminense-PI x Cametá

19h - Itabuna x Democrata SL

20h - Treze x Potiguar de Mossoró

Campeonato Paulista feminino

15h - Pinda x Marília

16h - São José-SP x Palmeiras

Campeonato Argentino

15h - Deportivo Riestra x River Plate

19h - Sarmiento x Estudiantes

19h - Tigre x Belgrano

21h15 - Lanús x Racing

21h15 - Newell’s Old Boys x Instituto