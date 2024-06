Confira os jogos de hoje, segunda-feira, no futebol

Alto contraste

O Campeonato Brasileiro tem um clássico interestadual nesta segunda-feira para completar a rodada 9. O Atlético-MG de Gabriel Milito recebe o Palmeiras de Abel Ferreira na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir de 20h30 (horário de Brasília). O alviverde também encara um clássico no Brasileirão feminino. O adversário da vez é o rival São Paulo, e a partida será em Cotia. Veja, a seguir, os jogos de hoje (sempre com horário de Brasília). Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Eurocopa 10h - Romênia x Ucrânia

13h - Bélgica x Eslováquia

16h - Áustria x França Campeonato Brasileiro 20h30 - Atlético-MG x Palmeiras Campeonato Brasileiro feminino 15h - Fluminense x América-MG

15h - Botafogo x Internacional

16h30 - São Paulo x Palmeiras

19h - Corinthians x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro Série B 21h - Chapecoense x Operário-PR Campeonato Brasileiro Série C 20h - Náutico x Floresta

20h - ABC x Volta Redonda Campeonato Brasileiro Série D 20h - Água Santa x Pouso Alegre

20h15 - Trem x Princesa do Solimões