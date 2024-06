Confira os resultados dos jogos de hoje, quinta-feira, no futebol A oitava rodada do Campeonato Brasileiro retornou com seis jogos na noite desta quinta-feira. Cruzeiro e Cuiabá já se enfrentam, e...

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro retornou com seis jogos na noite desta quinta-feira. Cruzeiro e Cuiabá já se enfrentam, e tem ainda Internacional x São Paulo, Flamengo x Grêmio, Athletico-PR x Criciúma, Bahia x Fortaleza e, para completar, Palmeiras x Vasco. Palmeiras e Inter tiveram jogos também no futebol feminino. O time alviverde encarou o São José-SP no Paulistão, e o clube gaúcho teve o Avaí Kindermann fora de casa como adversário na rodada 10 Brasileirão da modalidade. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje: Campeonato Brasileiro 19h - Cruzeiro x Cuiabá

20h - Internacional x São Paulo

20h - Flamengo x Grêmio

20h - Athletico-PR x Criciúma

21h30 - Bahia x Fortaleza

21h30 - Palmeiras x Vasco Campeonato Brasileiro feminino 15h - Avaí Kindermann x Internacional Campeonato Brasileiro Série B 21h - Amazonas x Chapecoense Campeonato Brasileiro Série D 19h - Princesa de Solimões x Humaitá

19h - Fluminense-PI x Cametá

19h - Itabuna x Democrata SL

20h - Treze x Potiguar de Mossoró Campeonato Paulista feminino 15h - Pinda x Marília

16h - São José-SP x Palmeiras Campeonato Argentino 15h - Deportivo Riestra x River Plate

19h - Sarmiento x Estudiantes

19h - Tigre x Belgrano

21h15 - Lanús x Racing

21h15 - Newell’s Old Boys x Instituto