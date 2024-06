Confira os resultados dos jogos de hoje, segunda-feira, no futebol A Série B do Campeonato Brasileiro continua movimentada. A rodada 9 da competição reserva mais dois duelos nesta segunda-feira à noite...

A Série B do Campeonato Brasileiro continua movimentada. A rodada 9 da competição reserva mais dois duelos nesta segunda-feira à noite: Vila Nova x Ceará e Sport x Paysandu. Além disso, jogos entre seleções continuam a agitar a Data Fifa. Nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo, houve empate entre Egito e Guiné-Bissau e derrota da seleção nigeriana no jogo contra Benin. Nos amistosos internacionais, a República Checa superou a Macedônia do Norte. Holanda x Islândia e Polônia x Turquia também agitaram a rodada. Veja, a seguir, os resultados do dia: Campeonato Brasileiro Série B 19h - Vila Nova x Ceará

21h30 - Sport x Paysandu Campeonato Brasileiro Série C 20h - CSA x São José-RS

20h - Floresta x Confiança

20h - Ypiranga-RS x Tombense Amistosos 13h - República Checa 2 x 1 Macedônia do Norte

15h45 - Holanda x Islândia

15h45 - Polônia x Turquia Eliminatórias para a Copa - África 10h - Somália 1 x 3 Botsuana

10h - Guiné Equatorial 1 x 0 Malaui

13h - Guiné-Bissau 1 x 1 Egito

13h - Benin 2 x 1 Nigéria

13h - Uganda 1 x 2 Argélia

16h - Burkina Faso x Serra Leoa

16h - Guiné x Moçambique

16h - Gana x República Centro-Africana