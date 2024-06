Corinthians leva 3 a 0 do Del Valle no Equador e é eliminado precocemente da Libertadores

Alto contraste

Será dura a volta para casa de Rodrigo Parente, conhecido como Mano Língua, o torcedor que viajou de moto por 20 dias e percorreu mais de 10 mil km entre cinco países para ver de perto o Corinthians no Equador. Em Quito, ele assistiu ao seu time ser dominado pelo Independiente del Valle e amargar uma vexatória eliminação na Libertadores com a derrota por 3 a 0 na noite desta quarta-feira. Vanderlei Luxemburgo havia convencido seus atletas de que era possível a classificação ao mata-mata do torneio continental que o Corinthians ganhou uma única vez, em 2012. Parente também estava confiante em uma vitória diante do forte Del Valle, líder do Grupo E e agora já garantido nas oitavas da competição. Acabou, porém, decepcionado com o que viu. Terá de retornar ao Brasil com a memória de um futebol mal jogado do Corinthians, que em cinco jogos somou apenas quatro pontos, está eliminado e corre o risco de ficar fora até da Copa Sul-Americana. “Não podemos achar que está tudo errado, mas temos muita coisa para melhorar”, admitiu Renato Augusto depois do jogo. Dono de uma campanha decepcionado, o time de Luxemburgo é terceiro colocado de sua chave. Na rodada derradeira da primeira fase, tem de vencer o modesto Liverpool, do Uruguai, lanterna do grupo, para confirmar a vaga no torneio de menor importância em comparação com a Libertadores, mas de muita valia para uma equipe que não ergue taças desde 2019. O time uruguaio foi o único adversário que os brasileiros derrotaram nesta edição da competição. O que viu Parente, o torcedor que passou por Argentina, Bolívia, Chile e Peru antes de chegar ao Equador e é acostumado a acompanhar a equipe fora do Brasil, foi um time desorganizado, inerte, dominado e incapaz de reagir diante de um rival técnico e competente. Nem Róger Guedes e Renato Augusto se salvaram na desastrosa atuação no Equador. Os equatorianos desceram ao vestiário com 2 a 0 a seu favor, vantagem que poderia ser maior. Não foi porque Cássio, sempre ele, fez ao menos três defesas difíceis na etapa inicial. O veterano goleiro corintiano não evitou, porém, os dois bonitos gols de Hoyos, o protagonista da partida em Quito. O atacante nascido nos Estados Unidos e naturalizado argentino marcou duas vezes num intervalo de sete minutos. Aos 16, foi às redes depois de linda assistência de Sornoza, meio-campista com passagem discreta pelo Corinthians. Aos 23, fez o segundo em arremate forte de fora da área disparado no canto esquerdo de Cássio. Nos dois lances, o zagueiro Murillo falhou na marcação do eficiente atacante. O defensor ainda quase fez um gol contra, mas foi salvo por Cássio. Em nenhum momento, nos primeiros 45 minutos, a equipe alvinegra reagiu. A apresentação em Quito foi tão ruim que o primeiro chute disparado em direção ao gol foi dado aos 21 minutos da etapa final. Foi um arremate de Róger Guedes, defendido pelo goleiro Pinargote. Para tornar ainda mais sofrida a eliminação corintiana, Sornoza selou a incontestável vitória dos equatorianos com um bonito gol de primeira no segundo tempo. Luxemburgo, já resignado, tirou Renato Augusto e Róger Guedes, os seus principais jogadores depois do terceiro gol sofrido e continuou assistindo ao Del Valle passear, à espera do apito final. Ainda que tenha se salvado, Cássio teve de ouvir cobranças dos torcedores. Ele foi o único a ouvir as queixas dos corintianos que viajaram a Quito. “Cássio, alguma coisa está acontecendo, tem que mandar a real”, disse um dos corintianos ao goleiro. Alguns membros de organizadas conseguiram até acesso a uma área próxima ao túnel do estádio e ficaram perto dos jogadores. A segurança teve de ser reforçada. O Corinthians, que mostrava alguma reação na temporada, terá de demonstrar ser capaz de fazer isso de novo. O foco, daqui para frente, será a Copa do Brasil, na qual enfrenta o América Mineiro nas quartas, e, sobretudo, no Brasileirão, torneio em que está perto da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é com o Cuiabá, no sábado, em casa. INDEPENDIENTE DEL VALLE 3 X 0 CORINTHIANS INDEPENDIENTE DEL VALLE : Pinargote; Ortiz, Schunke, Landázuri (Kevin Rodríguez) e Matías Fernández; Alcívar, Faravelli, Pellerano (Mercado), Sornoza (Cortez) e Medina; Hoyos (Lautaro Díaz). Técnico : Martín Anselmi.

e : não disponíveis. Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito.