Cruzeiro anuncia acordo com o Palmeiras e retorno de Dudu ao clube

O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do atacante Dudu, do Palmeiras. A equipe celeste afirmou, por meio de publicação em suas redes sociais, que possui um acordo com o clube alviverde.

“Cruzeiro comunica que tem um acordo com o Palmeiras e com Dudu para a contratação do atacante, de maneira definitiva. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube após passar por exames e formalizar o novo contrato. O Cria da Toca é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana”, diz a nota.

Dudu está recuperado de uma grave lesão sofrida em agosto de 2023. Após dez meses de tratamento da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, o atacante foi relacionado para o jogo entre Palmeiras e Vasco na última quinta-feira, no entanto não participou do duelo.

Na sexta-feira, Dudu usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida no Allianz Parque e disse que faria de tudo para retribuir. “Farei de tudo para continuar retribuindo esse lindo apoio dentro de campo, como sempre fiz durante todos esses anos aqui no clube. De coração, obrigado por terem me proporcionado mais uma noite especial”, escreveu o camisa 7.

