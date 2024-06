Estadão Conteúdo |Do R7

‘Dança dos Famosos': Juliano Floss é o eliminado de hoje; veja classificação A Dança dos Famosos foi ao ar na noite de hoje, domingo, 16, no Domingão Com Huck. Juliano Floss foi eliminado ao lado de sua dupla...

Alto contraste

A+

A-

A Dança dos Famosos foi ao ar na noite de hoje, domingo, 16, no Domingão Com Huck. Juliano Floss foi eliminado ao lado de sua dupla, Dani Duram. Tati Machado, Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Lucy Alves e Bárbara Reis seguem na disputa.

A grande final da Dança dos Famosos, que deve contar com o retorno de todos os eliminados anteriores para a cerimônia, está prevista para o dia 7 de julho de 2024. Confira as notas e a situação do programa de hoje abaixo.

Publicidade

Classificação da ‘Dança dos Famosos’ de hoje

59,0 pontos - Tati Machado e Diego Maia 58,8 pontos - Amaury Lorenzo e Camila Lobo 58,6 pontos - Samuel de Assis e Larissa Parison 58,5 pontos - Lucy Alves e Fernando Perrotti 58,2 pontos - Bárbara Reis e Vinicius Mello 58,1 pontos - Juliano Floss e Dani Duram (eliminados)

Publicidade

Vídeos da ‘Dança dos Famosos’ de hoje

Publicidade