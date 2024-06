De saída? Carlos Miguel faz grande defesa e celebra gol de Yuri Alberto contra Atlético-GO

Alto contraste

O goleiro Carlos Miguel entrou em campo como titular da equipe do Corinthians na noite desta terça-feira, dia 11 de junho, em partida contra o Atlético-GO válida pelo Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que o arqueiro joga após a divulgação da notícia de que ele estava negociando sua saída com dois clubes ingleses — West Ham e Nottingham Forest.

Pressionado pela torcida, que chegou a xingá-lo de “Judas” e “Traidor” na chegada corintiana ao hotel em Goiânia, o jogador fez bom primeiro tempo e realizou duas defesas importantes que garantiram a vitória parcial do Corinthians. Apesar das polêmicas, o jovem goleiro parecia tranquilo durante a primeira etapa da partida.

Nas redes sociais, corintianos se viram divididos em relação à titularidade do arqueiro. Enquanto muitos xingavam o goleiro e diziam que ele não deveria ter sido escalado pelo técnico António Oliveira, outros celebravam as defesas do goleiro e lamentavam o fato dele ser um bom jogador e já estar de saída do Corinthians.

Um momento que foi bastante compartilhado pelos torcedores foi a postura do arqueiro após o gol de Yuri Aberto. A celebração efusiva de Carlos Miguel não passou desapercebida e foi descrita como um “punhal nas costas” por um torcedor no X, antigo Twitter.

De saída?

Aos 25 anos, Carlos Miguel se tornou titular na atual temporada. Com a saída de Cássio para o Cruzeiro, a torcida alvinegra acreditava que a permanência do jovem arqueiro estivesse certa. A notícia de uma possível transferência para o futebol europeu, então, pegou boa parte dos torcedores de surpresa.

Apesar dos rumores, o presidente do Corinthians afirmou que o goleiro tem contrato vigente com o clube. “Não tive nenhuma proposta até agora. Não chegou nada para mim. Não pagaram multa e o menino está aí feliz, trabalhando”, complementou Augusto Melo.

Embora tenha afirmado não haver nada formal, Augusto Melo enfatizou estar ciente do desejo do jogador em atuar na Europa. “Carlos Miguel falou que, se chegar uma proposta, ele diz que é um sonho jogar na Europa.

Até o ano passado, a multa do goleiro era alta — cerca de 50 milhões de euro (R$ 285 milhões) —, mas o valor diminuiu drasticamente para a atual temporada — somente 4 milhões de euro (R$ 22,8 milhões). Considerado uma promessa, as cifras baixas de Carlos Miguel chamaram a atenção do futebol inglês.