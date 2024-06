Destilaria boliviana lança Coca Beer, cerveja feita a partir de folhas de coca

Alto contraste

Uma destilaria boliviana está produzindo uma nova cerveja a partir da folha de coca - planta milenar considerada sagrada pelos antigos povos andinos e que é mal vista pelo mundo por ser matéria-prima para a cocaína. Para a produção, um caldo verde denso, que exala forte cheiro de folhas de coca, passa por maturação em barris durante três meses. Garrafas de Coca Beer estão expostas junto com outras bebidas como vodca e rum na destilaria El Viejo Roble, dirigida por Adrián Álvarez, em um bairro de La Paz. A cerveja se soma a outros produtos artesanais com folha de coca que visam conquistar o consumidor local, enquanto o governo da Bolívia ainda luta para que a planta seja descriminalizada e possa aproveitar seu potencial de exportação até então negado Em 2023, foi apresentado um novo pedido à Organização Mundial da Saúde (OMS). Até agora, as suas aspirações de excluir a folha da lista internacional de substâncias psicoativas da Organização das Nações Unidas (ONU) foram rejeitadas, mas pela primeira vez este ano a OMS deu luz verde para a realização de um estudo sobre as suas propriedades. É o primeiro passo. A Colômbia, o principal produtor mundial de coca e cocaína, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas (UNODC), aderiu à iniciativa. A Bolívia é o terceiro produtor de coca do mundo. Os cultivos no país são legais até um máximo de 22 mil hectares para consumo tradicional - a mastigação e o uso em infusões são os mais difundidos - embora um relatório recente daquela organização, endossado pelo governo, afirme que são quase 30 mil hectares de área de plantação no país. “Pode ser amarga, mas com o toque doce que lhe damos com a coca fica mais palatável”, disse Álvarez à Associated Press sobre sua nova cerveja. O sabor da coca fica evidente entre os sete graus de álcool que contém. O gerente geral do El Viejo Roble, que emprega 20 pessoas, também fabrica há 10 anos licores de coca que são vendidos aos turistas nos aeroportos. Ele é um dos interessados em que a folha de coca perca o estigma associado ao tráfico de drogas para que seus derivados possam ser comercializados. Para a produção do mês, só para a cerveja, ele utiliza 45 quilos de coca, que compra no mercado de coca de La Paz com autorização do Estado, comentou Álvarez, 56 anos. Existem apenas dois mercados do tipo no país, um em La Paz e e outro em Cochabamba. A partir de cerca de 23 quilos, é necessária uma licença estadual para vendê-lo ou comprá-lo. Sua iniciativa cervejeira não é a única no país, mas conta com a aprovação do Estado, já que seu produto estará nas prateleiras das lojas estaduais. A líder de um dos dois grandes sindicatos de cocaleiros de La Paz, Lizette Torrez, afirmou que pode haver uma oportunidade no mercado internacional para esta planta porque considera que tem um grande valor nutricional, embora também tenha admitido alguma desconfiança se a produção aumenta e isso reduz os preços das colheitas. “Isto seria contra nós”, acrescentou, aludindo a colheitas maiores e preços mais baixos. Além de ser uma tradição indígena, a mastigação tem ampla aceitação até mesmo nos meios oficiais. Em uma sala do Congresso boliviano, Sebastián Felipe, 60 anos, líder indígena que foi ao Parlamento para uma cerimônia de reconhecimento de sua comunidade, carregava consigo uma pequena bolsa chamada chuspa, tecida com motivos quíchuas, que sempre carrega perto do coração. Ali ficam guardadas as folhas que são compartilhadas nas celebrações. Para ele, seria um passo importante para que os costumes e tradições desta planta milenar fossem reconhecidos internacionalmente. “A coca deveria ser exportada, porque a coca não é droga, nem veneno”, disse. Essa planta, ressalta, não está ligada apenas à mastigação, é um símbolo que representa os povos andinos. É sagrado. “Para nós essa é a importância. Está em tudo, para pedir a mão da noiva a gente pega. Está em tudo”, acrescentou./COM REPORTAGEM DA AP Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.