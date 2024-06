Deyverson ‘desafia’ Felipe Melo para luta de boxe após empurrão em assessor; veja vídeo

Alto contraste

Deyverson, do Cuiabá, não perdeu a chance e chamou Felipe Melo, zagueiro do Fluminense, para a briga. Em story publicado no Instagram, o atacante ironizou o colega de profissão, protagonista de uma confusão generalizada no Maracanã, no sábado, na derrota tricolor para o Atlético-GO pelo Brasileirão.

“Felipe Melo, eu desafio você!”, escreveu Deyverson na legenda, em tom de brincadeira.

@deyverson via Instagram

Publicado com a trilha sonora do filme Rocky Balboa, o vídeo mostra o jogador vestido de lutador, com luvas e outros adereços, simulando golpes de boxe. Deyverson e Felipe Melo já foram companheiros de equipe no Palmeiras.

Agressão de Felipe Melo

O lance referenciado por Deyverson aconteceu na noite de sábado, quando Felipe Melo foi expulso por derrubar um assessor de imprensa do Atlético-GO. A agressão aconteceu após o funcionário do “Dragão” comemorar na beira do campo o gol da virada, marcado por Zuleta no último lance do jogo. Irritado, o zagueiro deixou o banco de reservas e partiu para cima do homem, que caiu no chão.

“Informo que expulsei de forma direta o atleta Felipe Melo, da equipe do Fluminense, após o término da partida e fora do campo de jogo, por atingir com um empurrão de forma violenta nas costas do assessor de imprensa da equipe do Atlético-GO”, relatou o árbitro Gustavo Ervino Bauermann na súmula da partida.

“Após o ato (a vítima) veio a cair ao solo e, assim, gerando um tumulto generalizado. Informo que o atleta expulso teve que ser contido pelos seus companheiros”, completou.

O jogo terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 1, resultado que tirou a equipe goiana da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Fluminense caiu para a 17ª colocação. O clube carioca volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão e tentar superar o momento complicado no Campeonato Brasileiro.

Deyverson em seu Instagram desafiando o Felipe Melo para uma luta de boxe.



📽️: Reprodução pic.twitter.com/xmHLMnxCdZ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 16, 2024

No grito NÃO! RUF RUF RUF RUF — 🅰️tlético Goianiense (@ACGOficial) June 16, 2024