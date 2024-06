Dia dos Namorados: itens mais procurados tiveram aumento de 1,16% nos últimos 12 meses, diz FGV

Alto contraste

Os produtos e serviços mais procurados para o Dia dos Namorados sofreram um aumento médio de 1,16%, nos últimos 12 meses. O levantamento foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), com base em 25 produtos e serviços do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). A alta representa quase metade da inflação geral apurada no mesmo período pelo IPC-S, que foi de 3,28%.

No caso dos sete serviços analisados para o Dia dos Namorados, houve aumento médio de 4,14%, com destaque para as academias de ginásticas, com alta de 5,18%. Outros itens com os maiores aumentos foram cinema (4,68%), hotel/motel (4,52%) e salão de beleza (4,46%).

Já entre os 18 produtos escolhidos com frequência para presente, o cenário é inverso, com queda média de -1,31%. As maiores reduções vieram principalmente dos cosméticos: sabonete (-7,25%), xampu, condicionador e creme (-2,59%) e perfume (-2,02%); produtos eletrônicos também foram destaque na redução dos preços com celulares (-4,38%) e computadores e periféricos (-4,06%).

Apesar das quedas, alguns produtos que estão na lista de presente também apresentaram aumento, como livros (4,86%), relógio (4,16%), produtos para barba (4,15%) e cintos e bolsas (2,11%), que registraram as altas mais expressivas.

Segundo Matheus Dias, economista do Ibre-FGV, a inflação no setor de serviços está tipicamente associada ao grau de rigidez dos custos do setor e à dinâmica da atividade econômica. “Em 2023, o rendimento médio real teve um aumento de 7,5%. No mesmo ano, o PIB apresentou um crescimento de 2,9%. Em conjunto, esses fatores explicam o processo de pressão nos preços de serviços de lazer, hospedagem e cuidados pessoais”, avalia.

De acordo com o economista, os setores de bens duráveis e semiduráveis apresentam desaceleração desde o início de 2023. “A principal causa é o ciclo de aperto monetário implementado pelo Banco Central do Brasil, com a taxa Selic atingindo 13,75% entre agosto de 2022 e julho de 2023. O aumento da taxa Selic, combinado com a alta da inflação, leva o consumidor a ser mais cauteloso em suas compras. Prioriza-se itens essenciais, enquanto a aquisição de itens como celulares e computadores é adiada”, explicou.

Veja abaixo a variação média nos últimos 12 meses dos 25 serviços e produtos analisados pela FGV para o Dia dos Namorados:

Serviços e produtos para o Dia dos Namorados: 1,16%

Serviços para o Dia dos Namorados: 4,14%

Academia de ginástica: 5,18%

Cinema: 4,68%

Hotel/Motel: 4,52%

Salão de beleza: 4,46%

Restaurantes: 3,94%

Teatro: 3,17%

Show musical: 2,87%

Produtos para o Dia dos Namorados: -1,31%

Livros: 4,86%

Relógio: 4,16%

Produtos para barba: 4,15%

Cintos e bolsas: 2,11%

Bijuterias: 1,99%

Bombons e chocolates: 1,27%

Calçados masculinos: 1,24%

Artigo de maquilagem: 0,59%

Calçados femininos: 0,32%

Bicicleta: 0,26%

Roupas masculinas: 0,13%

Vinho: -0,12%

Roupas femininas: -1,45%

Perfume: -2,02%

Shampoo, condicionador e creme: -2,59%

Computador e periféricos: -4,06%

Aparelho telefônico celular: -4,38%

Sabonete: -7,25%