Diálogo registra crescimento de 55% em valores

A Diálogo teve um desempenho no ano passado que resultou em lançamentos com VGV estimado de R$ 2,17 bilhões, um aumento de 55% em relação ao ano anterior. Sexta colocada nas categorias Incorporadoras e Construtoras, a empresa apresentou para o mercado 10 novos empreendimento e registrou vendas de R$ 2,7 bilhões, segundo o sócio-diretor Guilherme Nahas.

Os números da Embraesp apontam que a Diálogo lançou 2.565 unidades, com área construída de 294,51 mil m². Um movimento da empresa ajuda a explicar esse crescimento de mais de 55%: ela segurou parte dos lançamentos de 2022, em razão da Copa e eleição. “Quando começou o ano e vimos que a velocidade de vendas estava respondendo super bem, lançamos tudo o que estava aprovado. Praticamente 60% de tudo o que lançamos nós vendemos. Tivemos um ano muito bom”, diz Nahas.

A empresa tem atuação forte na zona leste, que responde por cerca de 50% dos lançamentos. De acordo com o executivo, 80% dos lançamentos foram destinados aos públicos de média e alta renda e 20% ao de altíssima renda. Os dois produtos top de linha são o Monã Moema e o Don, na Vila Nova Conceição, que têm preços do metro quadrado de R$ 28 mil e R$ 35 mil respectivamente.

Localizado em terreno de mais de 6 mil m² na Avenida Indianópolis, no quadrilátero formado ainda pela Avenida Açorê e pelas alamedas Jurupis e Iraé, a uma quadra da Avenida Ibirapuera, o Monã tem quatro tipologias de apartamentos com metragens que vão de 170 m² a 280 m². “Conseguimos fazer com que a planta tenha posição e ventilação muito boa. É ventilado para todos os lados. Foi muito estudada por nós, pelos arquitetos, engenheiros e por nosso sócio, Munir Abud”, afirma Nahas.

O empreendimento tem 76 unidades e foi projetado para oferecer muitas opções de lazer, como escola de tênis, quadras de beach tennis e piscina coberta, entre outros. “Lançamos em setembro e conseguimos vender 75% do projeto até agora”, diz Nahas, considerando que a velocidade de vendas foi uma das melhores do mercado.

O Don é um empreendimento menor, com 39 unidades de 40 m² a 100 m², de acordo com Nahas. Está localizado na Rua Domingos Fernandes, próximo à Praça Pereira Coutinho. São estúdios e apartamentos de um e dois dormitórios com uma ou duas suítes.

“Após o sucesso do Don, vamos levar esse tipo de empreendimento para outras regiões, onde temos atuação mais consolidada, como Mooca e Tatuapé”, diz Nahas.