Dudu no Cruzeiro? Veja os memes da possível saída do atacante do Palmeiras O anúncio repentino sobre a possível transferência de Dudu para o Cruzeiro virou o principal assunto deste sábado no mundo da bola....

O anúncio repentino sobre a possível transferência de Dudu para o Cruzeiro virou o principal assunto deste sábado no mundo da bola. O acordo para a transferência do camisa 7 do Palmeiras, de 32 anos, foi revelado pelo clube mineiro nas redes sociais e causou rebuliço entre ambas as torcidas.

Melhores memes do anúncio de Dudu no Cruzeiro

Torcida do Palmeiras vendo o Cruzeiro anunciar o Dudu pic.twitter.com/7W8UlhsGJn — Olé do Brasil (@Oledobrasil) June 15, 2024

Dudu não faria isso comigo... pic.twitter.com/rNRpZZvPVZ — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) June 15, 2024

100% Atualizado com Dudu no Cruzeiro... pic.twitter.com/1iDv5E22vR — Equipe Bomba Patch (@bombapatchgeo) June 15, 2024

Cassio e Dudu se encontrando na Toca da Raposa: pic.twitter.com/hQYKNqqIZJ — Caio Warriors (@caio_1946) June 15, 2024

Palmeiras levando o Dudu pro Cruzeiro pic.twitter.com/Vqh4phn12B — Olé do Brasil (@Oledobrasil) June 15, 2024

Palmeirense: "não acredito que o Dudu é mercenário, esse judas não teve nenhuma consideração pela torcida que sempre o amou dentro e fora de campo" pic.twitter.com/1msYzMqE6c — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) June 15, 2024

Cruzeiro, o novo PSG das Américas pic.twitter.com/zhVwzeicg0 — SAMENGO (@samengo_of) June 15, 2024

tenho medo de ficar mais uma hora fora do celular e quando voltar ver que o cruzeiro fez isso também pic.twitter.com/N5fOMW2tvv — mari caronas (@maricarpool) June 15, 2024

Ser rico é bom demais! pic.twitter.com/hWiqHk6lCw — Cavalinho do Cruzeiro (@cavalinhodocec) June 15, 2024

De fato essa transferência do Dudu foi uma das mais sigilosas da história, foi tão sigilosa q nem o Palmeiras sabia pic.twitter.com/8qtdjbcVEv — SAMENGO (@samengo_of) June 15, 2024