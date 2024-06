Estados Unidos vão enviar outro sistema de mísseis Patriot para a Ucrânia, relatam autoridades

Alto contraste

Os Estados Unidos vão enviar à Ucrânia outro sistema de mísseis Patriot, informaram duas autoridades americanas nesta terça-feira, 10, respondendo aos apelos desesperados de Kiev por mais defesas aéreas enquanto luta contra um intenso ataque russo à região nordeste de Kharkiv. As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que o presidente americano Joe Biden aprovou a medida. Seria o segundo sistema Patriot que os EUA entregariam à Ucrânia desde o início da guerra, embora o Pentágono tenha fornecido rotineiramente um número não revelado de mísseis para o sistema. Outros aliados, incluindo a Alemanha, também forneceram sistemas de defesa aérea, bem como munições. A decisão surge num momento em que os líderes da defesa dos EUA, da Europa e de outras nações se preparam para a sua reunião mensal sobre as necessidades de segurança da Ucrânia. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, será o anfitrião da reunião em Bruxelas na quinta-feira, 13. O major-general Pat Ryder, porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, disse para jornalistas na segunda-feira, 10, que a necessidade de defesa aérea da Ucrânia será um tema da reunião. Os EUA têm pressionado sistematicamente os aliados para que forneçam sistemas de defesa aérea à Ucrânia, mas muitos estão relutantes em desistir dos sistemas de alta tecnologia – especialmente países da Europa Oriental que também se sentem ameaçados pela Rússia. Os EUA também têm receio de ceder demasiados, uma vez que são usados em todo o mundo para proteger as forças e aliados dos EUA./Associated Press.